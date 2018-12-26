Мужчина сбывал поддельные купюры номиналом 1 тыс. и 2 тыс. рублей в Северском районе и Краснодаре.

Полицейские задокументировали 17 фактов правонарушений. Злоумышленника задержали у него дома, где обнаружили еще 16 поддельных купюр, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили 17 уголовных дел по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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