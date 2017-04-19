В Краснодаре в параде Победы примут участие 1,9 тыс. человек

В Краснодаре 9 мая в торжественном прохождении войск по Театральной площади примут участие 38 парадных расчетов общей численностью около 1,9 тыс. человек.

Об этом сообщили на краевом селекторном совещании, которое провели вице-губернаторы Кубани Юрий Бурлачко и Анна Минькова. В работе по видеосвязи принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

По традиции утром 9 мая в Краснодаре состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам, посвященным Великой Отечественной войне. Маршировать по Театральной площади будут военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки Кубанского казачьего войска, курсанты кадетских корпусов Краснодарского края и Краснодарского президентского кадетского училища, ветераны боевых действий, парадные расчеты управления МВД РФ по Краснодарскому краю и ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Программа празднования 9 Мая у нас определена, и подготовка активно идет. В эту работы вовлечены многие подразделения администрации города, наши общественные организации, есть большой опыт этой работы. Наша задача, как и в предыдущие годы, — провести все мероприятия на высоком уровне при активном участии горожан», — отметил Евгений Первышов.

На Кубани с 24 апреля по 9 мая будет проходить ежегодная акция «Георгиевская лента». Всего в этом году в муниципалитетах края планируют раздать 550 тыс. георгиевских ленточек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге России в парадах в День Победы примут участие 13 тыс. военнослужащих.

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