В Краснодаре в парке 30-летия Победы отметят День ВМФ

Торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится 29 июля.

«Наш город — сухопутный, но в столице Кубани есть военный вуз, в котором готовят, в том числе, офицеров для службы в Военно-морском флоте, есть также краснодарское городское Морское собрание и Детский морской центр», — сказал вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

Построение пройдет на площадке у подводной лодки-экспоната М-216 музея военной техники «Оружие Победы». Участие в мероприятии примут ветераны Морского собрания, курсанты морского факультета училища имени Штеменко, воспитанники Детского морского центра и курсанты Поста № 1 Центра патриотического воспитания молодежи.

Поднимут флаги ВМФ и России. Пройдет минута молчания в память о погибших военных моряках. Участники возложат цветы к памятному знаку «Военным морякам Кубани».

Краснодар около 25 лет связывают узы дружбы с командованием Черноморского флота РФ. Одним из первых подшефных судов в 1993 году стал сторожевой корабль «Пытливый», в 2009 году столица Кубани взяла шефство над пограничным сторожевым кораблем «Краснодарец». В 2015 году список пополнила дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар». В составе экипажей судов службу несут краснодарцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в День ВМФ состоится морской парад.

На крейсере «Михаил Кутузов» пройдут бесплатные экскурсии.

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