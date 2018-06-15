В Краснодаре в период ЧМ-2018 покажут фильм «Роналду против Месси»

15 июня в 17:55

Также пройдут показы ленты «Моя жизнь» Алексея Луканева.

В документальной картине «Роналду против Месси» показаны два противоборствующих лагеря: это те, кто болеет за Криштиану Роналду, и те, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают условия воспитания величайших спортсменов, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами.

В фильме «Моя жизнь» главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Ради мечты он отказался от любимой девушки.

«И вот когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей», — рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Фильмы также можно будет посмотреть в городах, сельских поселениях и станицах Кубани, в муниципальных кинотеатрах края, домах культуры, культурно-досуговых центрах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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