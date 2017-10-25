В Краснодаре в план капремонта на 2018 год включили 146 многоэтажек

Уже определили виды работ, которые необходимо выполнить в этих домах, на общую сумму более 325 млн рублей.

Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил многоквартирный дом на улице Бургасской, 6. Глава города подчеркнул, что важно максимально использовать возможности региональной программы капремонта для вовлечения в нее как можно большего числа многоквартирных домов.

«Этот год стал для Краснодара прорывным в части капитального ремонта жилого фонда. Можно сказать, что в 2017 году региональная программа капремонта многоквартирных домов заработала в городе в полную силу. К концу года различные виды ремонтных работ выполнят почти в 300 многоэтажках. Для тысяч горожан дома станут комфортнее и надежнее. Краснодар продолжит участвовать в этой программе и в следующем году. Сейчас нам нужно сформировать перечень домов на 2018 год, чтобы не снижать темпы проведения ремонтных работ в жилом фонде», — сказал Первышов.

Пятиэтажный дом на улице Бургасской, 6 построили в 1968 году. Ожидается, что скоро там стартуют работы по капитальному ремонту кровли. Представитель собственников квартир Игорь Филонов рассказал, что решение о включении дома в региональную программу было долгожданным. Ежегодно жильцы тратили большие суммы, чтобы «латать» крышу. Филонов добавил, что более 65% из них регулярно делают взносы на капремонт в региональный фонд.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что по итогам обследования жилого фонда и встреч с горожанами для включения в краткосрочный план капремонта на следующий год уже отобрали 146 многоквартирных домов. Запланирован ремонт восьми фасадов и 66 кровель. В 21 доме отремонтируют системы холодного водоснабжения, в 12 многоэтажках — системы горячего водоснабжения, в 30 — сети водоотведения, в 41 — сети электроснабжения, в пяти — теплоснабжения. В ряде домов одновременно проведут несколько видов работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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