В Краснодаре в подъезде многоэтажки нашли тело мужчины

В Краснодаре 2 апреля в многоэтажке на улице Ставропольской нашли тело мужчины.

Погибшего нашли в подъезде дома № 183/1. Прибывшие медики зафиксировали смерть и осмотрели тело.

«Видимых телесных повреждений на нем не обнаружили, на правой руке заметили след от инъекции. По версии следствия, мужчина мог скончаться после употребления неизвестного вещества. На вид погибшему 25-30 лет. Его личность устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Алексей Ларин.

Источник