В Краснодаре в подъезде многоэтажки жители устроили библиотеку

В подъезде многоэтажного дома Фестивального микрорайона Краснодара жители организовали библиотеку.

Во всем мире 14 февраля отмечают День дарения книг. Каждый год литературные подарки делают жители более чем 30 стран, включая Россию.

Прижилась такая традиция и на Кубани. Например, в библиотеке жильцов дома Фестивального микрорайона можно найти литературу на любой вкус: по соседству русская классика и современные романы. Книги можно взять по дороге на работу или в школу. Самыми заядлыми посетителями этой читальни остаются школьники.

«Дети приходят. У меня самой внук пятиклассник. Он приводит своих ребят, они устраиваются, перечерчивают разные модели, учатся. Это очень познавательно. Я думаю, наши начинания появятся и в других домах», — сказала жительница дома № 33 по улице Атарбекова Надежда Зубова.

Библиотека в подъезде существует уже не один год и пользуется популярностью среди жильцов микрорайона, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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