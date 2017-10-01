В Краснодаре в подвале дома произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:15 30 сентября.
Пожар произошел на цокольном этаже частного дома, расположенного в 1-м Вишневом проезде.
«Спасатели прибыли на место в 17:25. В 17:37 огонь локализовали, в 18:15 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 60 кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава.
По данным очевидцев, пожар начался после взрыва газового баллона.
Взрыв газового баллона от газели. 1-й Вишневый проезд. ★ Видео @andrey3008.
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