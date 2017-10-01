В Краснодаре в подвале дома произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:15 30 сентября.

Пожар произошел на цокольном этаже частного дома, расположенного в 1-м Вишневом проезде.

«Спасатели прибыли на место в 17:25. В 17:37 огонь локализовали, в 18:15 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 60 кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава.

По данным очевидцев, пожар начался после взрыва газового баллона.

Взрыв газового баллона от газели. 1-й Вишневый проезд. ★ Видео @andrey3008.

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Сен 30 2017 в 8:42 PDT

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