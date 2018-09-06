В Краснодаре в поселке Российском построят школу на 1 тыс. 100 мест

Новое образовательное учреждение возведут на улице Изобильной на территории бывшего трудового лагеря «Ивушка».

Вопрос о выделении средств на строительство школы обсудили на заседании гордумы. Решение о корректировке бюджета города поддержали.

«Строительство новых школ для Краснодара — безусловный приоритет. В этом году мы ввели два новых образовательных учреждения — на улице Героя Яцкова и на хуторе имени Ленина. Однако количество учащихся за год у нас выросло с 128 до 136 тыс.», — отметил мэр Евгений Первышов.

По его словам, важно выдерживать набранные темпы строительства школ и детсадов, сохранять социальную направленность бюджета.

Директор городского департамента финансов Николай Лебедев сообщил, что из городского бюджета на школу выделят 263 млн рублей. К строительству приступят уже осенью.

Проект подготовили, получили положительное заключение экспертизы, в ближайшее время проведут торги и определят подрядчика. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Поручение построить школы на месте трудового лагеря «Ивушка» дал губернатор Вениамин Кондратьев дал во время одного из рабочих объездов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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