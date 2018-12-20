В Краснодаре в посылке с фильтром для воды нашли пакет с мефедроном

Полицейские в декабре задержали 38-летнего местного жителя в почтовом отделении, когда он получил посылку из Ленинградской области.

Внутри посылки был фильтр для очистки воды. В нем полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это — мефедроном весом более 180 г.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что злоумышленник собирался распространять наркотики на территории края через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и причастных лиц. Расследование продолжается.

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