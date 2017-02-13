В Краснодаре в пожаре погибла женщина

В Краснодаре 11 февраля во время пожара в квартире обнаружили тело женщины.

Возгорание произошло в квартире по адресу Платановый бульвар, 19/1 в 1:00. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины старше 40 лет без видимых повреждений, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Скляр.

Была назначена экспертиза для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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