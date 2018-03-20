В Краснодаре в правила землепользования и застройки внесут изменения

Их обсудят на публичных слушаниях. Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Первышов.

Планируется внести дополнения в правила землепользования и застройки, обозначить зоны объектов образования, здравоохранения и спортивно-рекреационные зоны в границах Западного округа.

«С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, в соответствии с которыми изменяются возможности участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности», — рассказала заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова.

По ее словам, для приведения правил землепользования и застройки в Краснодаре в соответствие с нововведениями подготовили проект изменений. Его рассмотрят на слушаниях, которые пройдут во всех внутригородских округах и сельских населенных пунктах Краснодара в течение месяца, начиная с конца марта.

По новым правилам, участвовать в обсуждении, касающемся определенной территории, могут только постоянно проживающие там граждане и владельцы земельных участков, помещений и объектов капитального строительства.

Также краснодарцы выберут формат, в котором будут проходить публичные обсуждения в Краснодаре в дальнейшем. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, предусмотрено два формата проведения — публичные слушания или общественные обсуждения в Интернете. Выбранный вариант закрепят в новой редакции правил, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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