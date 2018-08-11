В Краснодаре в праздновании Дня физкультурника приняли участие 2 тыс. человек

Праздник стартовал 11 августа у дворца спорта «Олимп», в нем принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

С 8:00 до 11:00 здесь работали более 20 площадок активностей разных видов спорта, проходили мастер-классы. Краснодарцы могли узнать о работе городских спортшкол, записаться в секции.

«Сегодня в Краснодаре почти каждый второй занимается спортом, активно развивается более 70 видов. Мы видим, насколько массово проходят легкоатлетические забеги, велозаезды, различные спортивные фестивали. Конечно, рассчитываю, что их будет становиться только больше. К традиционным для Краснодара видам спорта добавляются новые, такие как стрельба из лука, американский футбол, пляжные виды: бадминтон, теннис. Более 14 тыс. краснодарцев уже получили значки ГТО. Это здорово, и нам важно продолжать и дальше развивать спорт и физическую культуру», — сказал Евгений Первышов.

Глава города также отметил, что при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре, начиная со следующего года, планируется строительство малобюджетных спортивных комплексов в разных районах города.

День физкультурника начался с утренней разминки с фитнес-инструкторами. Далее на главной сцене прошла торжественная церемония чествования профессиональных спортсменов и краснодарских тренеров. Евгений Первышов, олимпийская чемпионка Людмила Брагина и первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев вручили знаки отличия за успешное выполнение нормативов системы ГТО.

Евгений Первышов посетил все представленные на Дне физкультурника площадки активностей. Глава города пообщался с тренерами и спортсменами, обсудил вопросы развития разных видов спорта в Краснодаре. На открытой тренировке по стрельбе из лука поучаствовал в мастер-классе.

Одной из самых многолюдных площадок стала «Эстафета физкультурника», где желающие соревновались в спортивном ориентировании, беге и испытаниях системы ГТО, преодолевали туристическую полосу препятствий.

Также на территории около спортивного комплекса «Олимп» проходили мастер-классы по пляжному теннису, американскому футболу и скалолазанию, воркауту.

На главной аллее у «Олимпа» организаторы разместили выставку спортивных школ города. Все желающие могли пообщаться с тренерами, узнать о наличии отделений в каждой из них и условиях зачисления детей для бесплатных занятий.

В 14:00 на турбодроме «Белая стрела» начнутся соревнования по автоспорту «Южная дрифт-лига», в которых участвуют спортсмены со всего Южного федерального округа и регионов Северного Кавказа.

Также 11 августа в 17:00 на стадионе «Труд» состоится матч между регби-клубом «Кубань» и красноярским «Енисеем-СТМ».

В Краснодаре регулярно занимаются физкультурой и спортом более 400 тыс. человек. За полгода в городе состоялись около 150 крупных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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