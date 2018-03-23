В Краснодаре в припаркованной машине нашли тело мужчины

Это произошло днем 23 марта на улице Путевой.

По данным следствия, местные жители заметили автомобиль ВАЗ-2112, который около суток стоял припаркованным. Внутри находился мужчина, при этом он не подавал признаков жизни. Вызвали правоохранителей, машину открыли. В салоне нашли тело, признаков насильственной смерти не было.

«Личность погибшего установили, это 46-летний местный житель. По предварительным данным, он страдал заболеванием. По факту произошедшего начали доследственную проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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