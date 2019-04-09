В Краснодаре в районе улицы 1 Мая построят три детсада и школу

Соцобъекты планируют возвести в границах улиц Кирилла Россинского, Батуринской и Чепигинской.

Провели публичные слушания. По их результатам в проект внесли корректировки — увеличили количество мест в социальных учреждениях. Постановление подписал мэр Евгений Первышов.

Выделят участки под строительство школы на 1 тыс. 750 мест и трех детских садов по 350 мест в каждом. На первом этаже одного из домов разместят поликлинику.

«Сейчас в Краснодаре новые микрорайоны и крупные жилые массивы развиваются только с условием выделения участков под социальные объекты. Собственник этой территории откорректировал проект планировки. Теперь четко определены места расположения и параметры социальных объектов, которые предстоит построить на этой территории», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.

Застройщик приступит к проектированию жилой застройки территории с учетом четырех образовательных объектов и поликлиники. Построят многоквартирные жилые дома от 8 до 25 этажей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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