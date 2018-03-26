В Краснодаре в районе Ейского шоссе загорелась фура, есть пострадавший

26 марта в 17:54

Сообщение о возгорании грузового автомобиля в районе поселка Березового поступило в МЧС 26 марта около 17:00.

Фотографии с места пожара выложили в социальные сети очевидцы.

«Сообщение о возгорании фуры на улице Карла Гусника поступило в 16:59. В 17:16 прибыли пожарные расчеты. В 17:22 огонь локализовали, в 17:36 — ликвидировали. Площадь пожара составила 20 кв. м. В тушении принимали участие 12 человек и три единицы техники. В пожаре есть пострадавший», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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