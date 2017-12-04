В Краснодаре в районе КубГАУ столкнулись четыре машины

ДТП произошло ночью 3 ноября на пересечении улиц Северной и Трубилина.

Фотографии аварии опубликовали пользователи социальных сетей. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ-2106 проехал на красный сигнал светофора. В это время машина KIA поворачивала с улицы Северной на Трубилина в сторону Юбилейного микрорайона. Отечественная легковушка на скорости врезалась в иномарку. После этого ВАЗ ударил стоявший на светофоре автомобиль Daewoo. Иномарка по инерции врезалась в машину, стоявшую перед ней.

Пользователи отмечают, что погибших нет.

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