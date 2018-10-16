В Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку транспорта

Организацию дорожного движения на улице Заводской изменят с 1 декабря.
На участке улицы Заводской между Бородинской и Кубанонабережной в Пашковском микрорайоне установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.
«Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на участке Заводской, что создает помехи другим участникам дорожного движения», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский авторынок в сентябре переехал с Обрывной на улицу Заводскую, 9, на территорию прекратившего работу кирпичного завода.
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