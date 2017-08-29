В Краснодаре в районе очистных сооружений нашли тело рыбака

Погибшего обнаружили спасатели 28 августа в районе станицы Елизаветинской.

По данным следствия, местный житель вечером 25 августа после ссоры с супругой ушел на рыбалку и домой не вернулся. На следующий день на берегу водоема нашли рыбацкие снасти.

На поиски мужчины на моторной лодке вышли спасатели, 28 августа тело обнаружили около очистных сооружений. По версии следствия, мужчина утонул.

«По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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