В Краснодаре в районе Театральной площади на день временно ограничат движение

Это связано с проведением праздничного мероприятия в преддверии Дня города.

В Краснодаре 17 сентября ограничат движение на Театральной площади и прилегающих улицах с 7:00 до окончания праздника. В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка.

Движение запретят по улице Красноармейской от Длинной до Буденного с 7:00 до окончания мероприятия, а также по Красной от Длинной до Калинина, по Буденного от Коммунаров до Рашпилевской — с 14:00 до окончания мероприятия.

Планируется, что 15 и 16 сентября с 6:00 организуют стоянку машин на улице Красноармейской от Длинной до Буденного. Также стоянку организуют 17 сентября. С 6:00 и до окончания мероприятия припарковаться можно будет на улице Длинной от Красной до Красноармейской.

Водителей просят быть внимательными и двигаться в объезд участков с ограниченным движением в соответствии с установленными дорожными знаками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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