В Краснодаре в районе улицы Черкасской перестали ходить троллейбусы

Работники реконструируют разворотное кольцо на конечной остановке, им пришлось убрать часть электросети. Это и вызвало проблемы на дороге. Вместо троллейбусов пустили автобусы, которые, по словам местных жителей, приходится долго ждать.

Восточно-Кругликовский — новый и динамично развивающийся микрорайон. Основные жители — молодые семьи. Общественный электротранспорт крайне важен для женщин с габаритными колясками и школьников. Теперь им приходится ждать автобус часами или искать другой способ добраться до места. Хотя, как сообщили в городском Управлении дорожного хозяйства, в эти точки направлены альтернативные автобусные маршруты.

«Троллейбусные маршруты № 21 и 31 сокращены в связи с реконструкцией разворотного кольца на улицах Восточно- Кругликовской и Черкасской. На сегодняшний момент данные маршруты троллейбуса разворачиваются на улицах 40 лет Победы и Российской и дальше по пути следования по установленным маршрутам», — пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.

Сейчас администрация города активно прорабатывает вопрос о продлении троллейбусной линии по улице Восточно-Кругликовской от Черкасской до Домбайской. Ремонтные работы в районе кольца планируют завершить в ближайшее время.

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