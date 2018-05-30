В Краснодаре в районе улицы Сормовской запретили парковку личного транспорта

30 мая в 17:45

В районе улиц Сормовской и 1 Мая запретили парковку личного транспорта на месте конечной остановки общественного.

Проблемы парковки обсудили на выездном совещании, которое провел директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что это конечная остановка для 13 маршрутов — троллейбусов, автобусов МУП «КТТУ» и частных перевозчиков. Ежедневно сюда приезжают до 200 транспортных средств, для которых здесь организована стоянка. Однако на ней бросают свои машины жители окрестных домов. Чтобы не создавать аварийных ситуаций и освободить пространство от частного транспорта, были установлены знаки, запрещающие сюда проезд с обеих сторон стоянки.

Как пояснил директор департамента, знаки были установлены на прошлой неделе, и многие жители по привычке паркуют личный транспорт на месте остановки общественного. По словам Владимира Архипова, для решения проблемы здесь регулярно будут дежурить наряды ДПС совместно с сотрудниками департамента транспорта и специалистами «Союза транспортников Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник