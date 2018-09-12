В Краснодаре в районе Витаминкомбината открылась новая продуктовая ярмарка

Свои товары представили несколько десятков кубанских производителей.

Для них построили современное здание. Его оборудовали по новейшим технологиям: в нем есть климат-контроль, удобные планировки и системы противопожарной безопасности. Таким образом комфортные условия созданы и для покупателей, и для продавцов.

«На ярмарке соблюдены все санитарные нормы, все сделано на высоком уровне, есть холодильные камеры соответствующего температурного режима. Непосредственно этот момент дает производителю возможность выйти на прямой контакт с покупателем и услышать от него пожелания и отзывы о своей продукции, а в дальнейшем — создать рабочие места», — отметил фермер Аркадий Вознюк.

Сама ярмарка называется «Ферма». На витринах — колбасы, домашнее мясо, молочные продукты, фрукты, овощи и многое другое. Широкий ассортимент товаров уже успели оценить сотни покупателей. По словам гостей, цены часто ниже, чем в магазинах.

Ярмарка находится в районе Витаминкомбината на улице Целиноградской. Купить продукты фермерских хозяйств края можно каждый день до 20:00.

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