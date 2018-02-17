В Краснодаре в районе хладокомбината столкнулись трамвай и фургон

Авария произошла 17 февраля около 15:20 на улице Стасова возле остановки «Хладокомбинат».

Фотографии с места ДТП выложили в соцсети очевидцы. На них видно, что во время столкновения трамвай, следовавший по маршруту №9, получил механические повреждения — у него разбит передний бампер.

По всей видимости, авария произошла в тот момент, когда водитель фургона пытался пересечь трамвайные пути.

О пострадавших не сообщается. Движение на ветке было приостановлено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 февраля в ДТП с трамваем и автобусом пострадали два человека. Еще одна подобная авария произошла в ЮМР. Там столкнулись трамвай и маршрутка.

Вернуться на ленту

Источник