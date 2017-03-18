В Краснодаре в рамках санитарной пятницы убрали незаконную рекламу

В Краснодаре 17 марта прошла санитарная пятница, в которой приняли участие около 500 человек.

«Сотрудники администраций внутригородских округов совместно с представителями структурных подразделений администрации Краснодара вышли наводить порядок на улицах, во дворах, на подведомственных территориях. Работа по приведению города в порядок после зимы будет продолжена», — пояснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Участники уборки вскопали более 200 кв. м газонов, покрасили около 300 кв. м заборов, а также лавочки и оградительные столбики, вывезли около 180 куб. м мусора. Кроме того, демонтировали незаконную наружную рекламу.

В рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству в Краснодаре пройдут два субботника: Всекубанский — 8 апреля и общегородской — 15 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

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