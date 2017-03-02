В Краснодаре в районе горевшего дома на Прокофьева отменили режим ЧС

Мэр Краснодара Евгений Первышов 2 марта подписал постановление об отмене режима локальной чрезвычайной ситуации в районе горевшего многоэтажного дома на улице Прокофьева.

Документ уже вступил в силу. В городском управлении гражданской защиты пояснили, что режим ЧС отменили в связи с окончанием проведения аварийно-спасательных работ.

Сейчас в квартирах и местах общего пользования в горевшем доме продолжаются восстановительные работы. В многоэтажке начали замену дверей. Об этом рассказал вице-мэр Евгений Зименко, который контролирует ход ремонтно-восстановительных работ в доме на улице Прокофьева.

«К дому доставлены десять входных дверей, после согласования с собственниками квартир начнут их замену. Девять квартир уже подготовлены для проведения ремонта. В семи квартирах продолжается очистка. Застройщик завозит необходимые строительные материалы», — пояснил Зименко.

По его словам, на объекте работают около 40 специалистов. Среди них отделочники, электрики и сантехники. Сейчас продолжается очистка квартир и мест общего пользования на пятом этаже. После этого в них начнут ремонт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 24 февраля для ремонта дома на улице Прокофьева, 3 завезли стройматериалы. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что пострадавший от пожара дом должны восстановить в течение двух месяцев. В многоэтажке 28 февраля начали восстановительные работы в выгоревших при пожаре квартирах.

В Краснодаре были открыты 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля посетил гостиницы, в которых временно размещены жильцы дома на Прокофьева, 3. Он сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено. После пожара в гостиничном фонде города был размещен 191 человек.

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьева, 3 смотрите здесь.

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