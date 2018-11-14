В Краснодаре в реестр налогообложения добавили 434 тыс. объектов недвижимости

В администрации города обсудили организацию и первые итоги работы по сверке реестра объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в течение последних пяти лет, с базой налоговых органов.

Его провел мэр Евгений Первышов.

«Это очень важная работа, так как налоги на имущество и земельный налог — как раз те, которые полностью поступают в городской бюджет. Благодаря совместно принимаемым мерам с Росреестром, налоговыми органами мы серьезно актуализировали данные по построенным квартирам, земельным участкам, которые теперь есть в налоговой базе. А значит, на них будут начислены и оплачены налоги, которые пойдут на решение городских задач», — сказал глава города.

По информации директора департамента финансов Николая Лебедева, за десять месяцев этого года в государственный адресный реестр внесли более 434 тыс. объектов, из них 218 тыс. — по инициативе администрации Краснодара, 135 тыс. — в процессе обработки запросов «ГУК Краснодар», 54 тыс. — в рамках оказания муниципальной услуги, 22 тыс. – по запросам УФНС по Краснодарскому краю.

Созданы рабочие группы в каждом из округов, которые проводят сверку объектов, введенных в эксплуатацию с 2012 года. Проверяют, полностью ли внесены каждый конкретный дом и квартира в базу налоговых органов, платят ли по ним налоги.

Параллельно идет работа по уточнению базы Росреестра и УФНС России по краю в отношении кадастровой стоимости объектов недвижимости, проводится сравнительный анализ сведений по земельным участкам. Только в течение этого года базу данных налоговых органов города дополнили информацией более чем по 34 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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