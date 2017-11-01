В Краснодаре в розыск объявили двоих взломщиков тренажерного зала

Кража произошла в ночь на 30 октября и попала на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как двое мужчин с фонариками обыскивают стойку в зале, в котором установлены спортивные тренажеры.

«Утром 30 октября в полицию сообщили о том, что неизвестные взломали дверь и из офиса, расположенного в цокольном помещении на улице Ставропольской, похитили ноутбук и скрылись. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением. Личности подозреваемых устанавливаются, ведется следствие», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Публикация от Жесть Краснодара и Края (@ghestkrd) Ноя 1 2017 в 2:32 PDT

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