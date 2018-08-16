В Краснодаре в сентябре запустят новую электрическую подстанцию

Она обеспечит энергией северную часть города, сейчас там завершают тестирование оборудования.

Александр Дульский работает электромонтером больше 25 лет. Он говорит, что в этой профессии приходится постоянно учиться. За годы работы специалист не раз повышал квалификацию, в этом году тоже пришлось, потому что вместо старой подстанции «Калинино», которой уже больше 50 лет, построили новый питающий центр с современным отечественным цифровым оборудованием. Им легко управлять, и это далеко не все плюсы новой подстанции, говорят энергетики.

«Она защищена от всех осадков: от дождя, от снега, от всего, будет дольше работать, лучше, меньше будет аварийных ситуаций», — сказал электромонтер оперативно-выездной бригады Александр Дульский.

Новая подстанция уже в сентябре начнет обеспечивать электроэнергией более 40 тыс. жителей и десятки предприятий. Все работы по реконструкции завершили, осталось проверить станцию в тестовом режиме. Сейчас энергетики проводят модернизацию сразу пяти крупных краснодарских питающих центров. На оборудование потратили около 4 млрд рублей. Мощность современных трансформаторов в 1,5 раза больше, чем у их предшественников. А это значит, что перебои со светом будут случаться гораздо реже.

«Мы проводим эти работы совместно с администрациями города и края, чтобы дать возможность развития инвестиционным проектам в Краснодаре и обеспечить надежность электроснабжения нашим уважаемым потребителям», — отметил директор краснодарского филиала энергосбытовой компании Андрей Герасько.

Новые подстанции уже подключили к общей мониторинговой сети, за ними в онлайн-режиме следят в центре управления. Диспетчеры круглые сутки наблюдают за всеми подстанциями и трансформаторами края, которых в регионе 23 тыс.

— Если при нормальной схеме выключатель зеленого цвета, то при отключении он изменит свой цвет на красный, — рассказали диспетчеры.

Если такое происходит, они отправляют на место оперативную бригаду, чтобы в кратчайшие сроки устранить поломку. А чтобы жители не оставались без света, на время ремонта их переключают на резервные линии.

Новые мощные трансформаторы на экране обозначены по-особому — буквой «Т». Это значит, что они пока на реконструкции. Большинство из них будут готовы к работе уже к концу этого года.

Как писал интернет-портал Кубань 24, мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге 16 августа рассказал, что в городе построят две новые энергоподстанции. Также он сообщил о планах на строительство новой ТЭЦ.

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