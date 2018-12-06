В Краснодаре в школе № 66 из-за распыления газового баллончика эвакуировали 1,5 тыс. учеников

Это произошло 6 декабря.

В 11:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о распылении газового перцового баллончика в школе № 66 на улице Уссурийской. Руководство школы эвакуировало около 1,5 тыс. человек. На место приехал инспектор по делам несовершеннолетних и установил, что баллончик распылила ученица восьмого класса.

Девочку письменно опросили в присутствии родителей. Она рассказала, что газовый баллончик ей дала подруга, также ученица этой школы, и она случайно его использовала. Установили, что баллончик распылили сначала в классе на первом этаже, затем еще и в коридоре.

«В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. В результате распыления баллончика стало плохо 11-летней ученице школы. Ее госпитализировали, ей оказана медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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