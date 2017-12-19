В Краснодаре в школе № 66 оборудуют дополнительный вход

Теперь ученики смогут заходить в школу со стороны улицы 2-й Российской. Для этого демонтировали забор и начали установку калитки.

Сейчас на улице Уссурийской идет капитальный ремонт. Рабочие укладывают коммуникации. Это затрудняет проход учеников к школе.

«В связи с этим совместно принято решение сделать дополнительный вход со стороны улицы 2-й Российской. Так дети и их родители смогут беспрепятственно попадать на школьную территорию и заходить как в основное здание, так и в новый корпус, открытый в этом году», — рассказала директор школы № 66 Оксана Грушко.

Работы по установке калитки планируют завершить до конца дня 19 декабря. После этого школьники смогут пользоваться новым входом. От него по территории школы сделают деревянный настил. Материал для этого уже завезли. Вход со стороны улицы Уссурийской закроют с 20 декабря.

Директор добавила, что для удобства учеников также открыт существующий вход на территорию школы со стороны улицы 21-го Партсъезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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