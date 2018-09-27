В Краснодаре в школе № 98 установят бюст генерала Трошева

Такое решение приняли 27 сентября депутаты городской думы Краснодара.

«Герой России генерал-полковник Геннадий Трошев — личность легендарная, его многое связывало с нашим городом. Школа № 98 носит его имя, там создан музей, поэтому совершенно логично, что бюст Трошева будет установлен именно на территории школы», — сказала председатель городской Думы Вера Галушко.

Геннадий Трошев — советский и российский военачальник, генерал-полковник, командующий федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане. Погиб в результате авиакатастрофы в Перми в сентябре 2008 года. Похоронен в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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