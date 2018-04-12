В Краснодаре в сквере имени Жукова 12 апреля пройдет акция «Поехали!»

Она посвящена Всемирному дню авиации и космонавтики. Гостей ждут выступления танцевальных и музыкальных коллективов, выставки, мастер-классы и конкурсы.

В сквере пройдут выставки курсантской авиационной лаборатории КВВАУЛ имени А. К. Серова и авиационной площадки от Краснодарского президентского кадетского училища. Гостям представят выставку от ДОСААФ «Авиамодельная лаборатория».

Будет работать станция мастер-классов по авиамоделированию — каждый желающий сможет сделать самолет. После для участников состоится конкурс на дальность пуска самолета, жюри также определит победителя в номинации самый оригинальный самолет.

Для горожан выступят ученики школы-студии Аллы Духовой «Тодес», ансамбль саксофонистов и вокально-инструментальный ансамбль КПКУ, студия танца Set, вокальный ансамбль «Высший пилотаж», мужской состав почетного караула Краснодара «Плац-парад».

Гостям праздника расскажут об истории изучения космоса и первом полете человека в космос, интересные факты из жизни космонавтов. Пройдет конкурс-игра «Загадки о космосе».

Праздник начнется в 15:00 и продлится до 18:00.

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