В Краснодаре в Старый Новый год проведут автобусную экскурсию

Гидом выступит Снегурочка.

Автобусный маршрут 14 января проследует от Театральной площади до Чистяковской рощи. Гостям покажут нарядные елки краевого центра.

Снегурочка расскажет об истории города и об особенностях празднования Нового года в Екатеринодаре. В Чистяковской роще состоится театрализованное представление. Его ведущим выступит Дед Мороз.

Экскурсии будут проводить до конца января. Обязательна предварительная запись по телефону 8(861)218-97-77, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края.

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