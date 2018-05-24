В Краснодаре в строящейся школе на улице Героя Аверкиева начались отделочные работы

Мэр Евгений Первышов 24 мая посетил стройплощадку новой школы на 1 тыс. 550 мест на улице имени Героя Аверкиева, 32 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

«Проделан серьезный объем работ. Если в октябре прошлого года здание только «выходило» из фундамента, то сейчас возведение всех блоков практически завершено, стартовали отделочные работы. По организации процесса строительства этот объект можно ставить в пример другим подрядчикам и проводить здесь для них мастер-классы», — сказал Евгений Первышов.

В выездном совещании также приняли участие заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, директор городского департамента строительства Максим Карпенко. Возводит новую школу подрядная организация — ЗАО «ОБД». Генеральный директор Александр Залуцкий показал главе города фронт работ. На сегодняшний день на объекте полностью возведены три этажа семи блоков будущего учебного заведения, завершаются монолитные работы, ведется облицовка наружных стен здания.

Мэр прошел по этажам и поднялся на крышу одного из блоков, где выполнен наибольший объем работ. Здесь почти готова кровля, сделаны внутренние перегородки стен, устанавливают окна, уже начались отделочные работы, монтируют электропроводку, внутренние инженерные коммуникации. Параллельно аналогичные работы поэтапно ведутся на соседних блоках. Также посмотрели помещения под актовый и спортивный залы. Общая готовность школы — 40%. Одновременно на объекте работают около 180 человек.

По словам Александра Залуцкого, работы идут с опережением графика, хотя приходится вносить незначительные корректировки в типовой проект по ходу его реализации.

«По этому типовому проекту, утвержденному в Минстрое РФ, возводят школы по всей стране. Он уже прошел у нас «обкатку», и если вы видите, что есть возможность его улучшить, имеет смысл о вносимых корректировках и доработках сообщать в профильное министерство. Все предложения там рассмотрят, и при необходимости могут внести изменения в типовой проект в дальнейшем», — сказал Евгений Первышов.

Строительство школы планируется завершить в первом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу на 1 тыс. 550 мест на улице имени Героя Аверкиева начали строить в начале сентября 2017 года. Это самое крупное образовательное учреждение, которое возводят в Краснодаре.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник