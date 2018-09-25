В Краснодаре в суд ушло дело о подстрекательстве к убийству в отношении Бакшеевой

В краевой столице в сентябре завершили расследование уголовного дела в отношении Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве к убийству женщины.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года 43-летняя Наталья Бакшеева вместе с супругом находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского. Вместе с ними была женщина, с которой пара познакомилась в этот же день. Во время употребления алкоголя между женщинами возник словесный конфликт, в ходе которого у Бакшеевой возник преступный умысел, направленный на подстрекательство супруга к убийству новой знакомой. Она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев в силу своего слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. Он взял нож из своего рюкзака и нанес новой знакомой два удара в область груди.

Впоследствии он расчленил тело, фрагменты частично спрятал на месте, а частично забрал. После убийства он сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего мобильного телефона.

Во время обыска в комнате общежития военного авиационного училища, где жили супруги, следователь обнаружил фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяли фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории обнаружили и изъяли некоторые останки тела убитой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эксперты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали Наталью Бакшееву вменяемой.

В связи с опасным инфекционным заболеванием мужа Натальи Бакшеевой, которое препятствует его дальнейшему нахождению в СИЗО и создает угрозу для его жизни, следствие приняло решение поместить его в специализированное лечебное учреждение, где он находится в настоящий момент. Уголовное дело в его отношении выделили в отдельное производство. После лечения мужчины и получения заключения экспертов следствие закончит расследование дела в установленном законом порядке.

Наталья Бакшеева находится под стражей. Уголовное дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по Краснодарскому краю. После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в Прикубанский районный суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела. После этого 12 сентября 2017 года на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница. В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину, ее подозревают в подстрекательстве к убийству. В СК заявили, что пока не располагают данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины являются серийными убийцами-каннибалами. Задержанные отрицают факт каннибализма.

СМИ сообщили, что по делу о расчленении женщины в Краснодаре задержали третьего подозреваемого. Однако в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю 2 октября опровергли информацию о третьем фигуранте в уголовном деле так называемых «краснодарских каннибалов». В уголовном деле по-прежнему два фигуранта: 35-летний мужчина и его 42-летняя супруга, следствие проверяет информацию о возможных соучастниках подозреваемых супругов.

Экспертиза показала, что останки, найденные в банке и холодильнике, принадлежат одному человеку.

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