В Краснодаре в тестовом режиме на маршрут № 2Е запустят новый автобус

В Краснодаре в феврале на маршрут № 2Е троллейбусное депо № 1 — железнодорожный вокзал Краснодар-I выйдет новый автобус «Волгабас».

В троллейбусном депо № 2 15 февраля прошла презентация автобуса.

«В Краснодаре регулярно проводится замена общественного транспорта на современные модели. За последние годы произошло обновление парка троллейбусов и трамваев, на маршруты вышли новые «олимпийские» автобусы. Горожанам предстоит оценить новый низкопольный автобус, оснащенный системами кондиционирования и отопления», — сказал замдиректора городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Автобусы этой марки производит компания «Бакулин Моторс Груп» в Волгоградской области.

В автобусе 28 посадочных мест. Всего он вмещает до 111 пассажиров. Используется экологически чистое газомоторное топливо. Транспортное средство сертифицировано по стандарту «Евро-5». Автобус низкопольный, в салоне установлены зоны для инвалидных кресел.

Планируется, что в Краснодаре он будет работать в тестовом режиме полгода.

Такие автобусы уже запущены и тестируются в Санкт-Петербурге, Тольятти, Владимире, Оренбурге. Цель испытаний — настроить все системы автобуса под особенности маршрута, зимних и летних климатических условий, изучить пожелания горожан, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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