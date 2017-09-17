В Краснодаре в третий раз пройдет турнир памяти борца Бесика Кудухова

Всероссийские соревнования памяти олимпийского призера по вольной борьбе соберут сильнейших спортсменов страны с 22 по 24 сентября.

Заняв с первого по пятое место, спортсмены также выполнят норматив кандидата в мастера спорта России.

Бесик Кудухов на Олимпиаде 2008 года в Пекине завоевал бронзовую медаль. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне — серебряную.

Кудухов четырежды выигрывал чемпионат мира (2007, 2009, 2010, 2011), однажды — чемпионат Европы (2007) и пять раз — чемпионат России (2006, 2009, 2010, 2011, 2012), сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый турнир памяти Бесика Кудухова прошел в 2015 году. В соревнованиях принимали участие именитые борцы, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы.

Борец погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года. Смертельное ДТП произошло под Армавиром, он сидел на пассажисрком сидении. Кудухову было 27 лет.

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