В Краснодаре в велогонке-критериуме примут участие более 90 человек

23 марта в 14:18

На соревнования по велоспорту 25 марта приедут спортсмены со всего края и Республики Адыгея.

Как рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, соревнования памяти Александра Карпенко проходят в Краснодаре девятый год подряд.

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — среди младших юношей 13-14 лет и старших — 15-16 лет. Своих воспитанников в Краснодар привезут тренеры из Каневского, Апшеронского, Гулькевичского, Выселковского, Мостовского, Тихорецкого районов, а также из Армавира и Белореченска.

Гонка пройдет по маршруту: улица Буденного, со стартом и финишем у главного входа в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, далее — с левым поворотом по улице Леваневского, с левым поворотом по улице Кузнечной, с левым поворотом на улице Седина и с левым поворотом на улице Буденного. Протяженность маршрута составит 1,3 км.

Младшим участникам предстоит преодолеть 16 кругов — 21 км. Дистанция для старших юношей — 24 круга, 31 км.

В 2019 году соревнованиям будет присвоен статус Всероссийских, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Александр Карпенко — мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, профессор, кандидат педагогических наук. В свое время он был деканом факультета Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, возглавлял краевую федерацию велоспорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник