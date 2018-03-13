В Краснодаре в выгоревшем доме на улице Рашпилевской сделают железобетонные перекрытия крыши

На втором этаже двухэтажного дома, в котором произошел пожар, уже начали заливать бетоном подготовленную опалубку.

Рабочие вместо деревянных сделают железобетонные перекрытия крыши.

«Новое железобетонное перекрытие повысит прочность всей конструкции здания. С начала января вели подготовку к проведению этих работ: демонтировали сгоревшую кровлю, разобрали старые деревянные перекрытия, сделали металлическую опалубку. Затем необходимо было дождаться подходящей погоды. Сейчас работы по формированию новой плиты перекрытия начались», — сказал глава администрации Западного внутригородского округа Александр Кучмин.

По его словам, строители планируют к 25 марта завершить работы по формированию новых плит перекрытия на площади около 400 кв. м. Затем смонтируют кровлю, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 августа произошел пожар в многоквартирном доме на улице Рашпилевской. Пострадали две квартиры. Площадь возгорания составила 120 кв. м. При тушении задействовали 70 человек. По поручению главы краевого центра Евгения Первышова, жителям пострадавшего от огня двухэтажного здания на улице Рашпилевской, 14 организовали помощь в восстановлении крыши.

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