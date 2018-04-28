В Краснодаре в ходе погони задержали пьяного водителя на мопеде

Злоумышленник врезался в две машины и попытался скрыться с места ДТП.

На улице 5-я линия поймы реки Кубань полицейские обратили внимание на водителя мопеда, который не справился с управлением, врезался в два припаркованных легковых автомобиля и продолжил движение. Полицейские устроили погоню, водитель проигнорировал их требование об остановке, после чего бросил мопед и попытался убежать. В итоге его задержали.

Выяснилось, что это 32-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины не оказалось документов на мопед и водительского удостоверения.

Сотрудники ДПС установили, что в 2015 году его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и по решению суда лишили права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Однако он так и не сдал водительское удостоверение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Краснодарец признался, что ехал за алкоголем. Мопед изъяли и поместили на специализированную стоянку до установления законного собственника.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ. Водителю грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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