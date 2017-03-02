В Краснодаре в закрытой машине нашли погибшего мужчину

В Краснодаре 2 марта на улице в закрытой машине нашли тело мужчины.

В полицию утром сообщили о том, что на улице Красных Партизан в районе развлекательного центра продолжительное время стоит автомобиль, а водитель не подает признаков жизни. На место выехала оперативно-следственная группа. Машина оказалась закрыта изнутри, мужчина за рулем умер. По предварительным данным, он мог скончаться из-за плохого самочувствия.

«На данный момент личность мужчины устанавливается. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точного времени и причины наступления смерти», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По окончанию проверки примут процессуальное решение.

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