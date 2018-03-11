В Краснодаре вернули свет в дома 25 тыс. человек

Энергетики 11 марта устранили последствия массовых аварийных отключений в распределительных сетях, которые произошли ночью из-за непогоды.

«В период с 21:00 до 22:00 10 марта из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в зоне ответственности ТСО АО «НЭСК-электросети». Без электроснабжения в Краснодаре оставались около 25 тыс. человек, 18 социально значимых объектов – 18», — сообщается на сайте Минэнерго.

К аварийно-восстановительным работам было привлечено восемь бригад в составе 24 человек и восемь единиц спецтехники. К 6:00 11 марта работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

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