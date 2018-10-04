В Краснодаре весь день устраняют последствия прорыва канализации

На улице Клинической 4 октября образовалась огромная лужа. Вода затопила часть трамвайных путей и даже зашла в подъезды жилых домов.

Людям приходится обходить аварийный участок, чтобы просто попасть в свои квартиры. Но больше всего беспокоит жильцов то, что вода может попасть в электросеть.

— Сейчас подходим к должностным лицам, просим насос в щитовую поставить. Но уже прошло время, они ходят, держатся за телефон, но ничего не решают.

Неудобство приносит не только вода, запах канализации распространился в воздухе на несколько километров от места аварии.

— Запах неприятный, ветер подует — сразу в окна.

Коммунальное ЧП неприятно отразилось и на работе трамваев. Аварийный участок на улице Клинической перекрыт. Маршруты № 2, 8 и 15, не доезжая до Клинической, разворачиваются в обратном направлении. А № 5 пустили через Дмитриевскую дамбу.

— Пешком, трамваи не ходят, пересаживаемся на автобусы, на троллейбусы, потому что с той стороны затопило и с этой стороны затопило улицы, трамвайные линии. Я шла и плакала.

Спасатели пытаются оперативно решить проблему. На место аварии привезли мощную помпу, она откачивает 600 куб. м воды в час. Затрудняет ликвидацию то, что ремонт проходит без отключения от водоснабжения и водоотведения. Канализацию надо постоянно откачивать.

По предварительной версии, произошел обвал коллектора. Спасатели всю ночь будут устранять последствия, им предстоит заменить 40 м трубы диаметром 800 мм. А вот трамваи по привычным маршрутам пойдут только вечером 5 октября.

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