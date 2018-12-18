В Краснодаре весной будут состязаться хоровые коллективы со всей России

На Кубани состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Хоровые ассамблеи».

Конкурс пройдет по трем номинациям: детские хоровые коллективы, вокальные ансамбли и дирижеры-хормейстеры. В рамках последней номинации также будут проводиться творческие состязания на лучшую письменную работу-аннотацию на хоровое произведение Г. В. Свиридова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

На фестивале состоятся конкурсные прослушивания, мастер-классы членов жюри, курсы повышения квалификации. По результатам конкурса жюри определит победителей и призеров, а также объявит обладателя Гран-при. Лауреаты дадут в финале итоговый концерт.

Фестиваль проведут в Краснодарском государственном институте культуры 13-14 марта. Заявки на него можно подать до 25 февраля.

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