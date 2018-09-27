В Краснодаре владельца гостиницы оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку таможеннику

Коррупционное правонарушение выявила краснодарская транспортная прокуратура во время проверки.
Установили, что представитель юридического лица ООО «Хуторок», которому принадлежит гостиница в Майкопе, пытался дать взятку в размере 255 тыс. рублей начальнику кинологической службы Южной оперативной таможни. За эти деньги предприниматель пытался договориться о том, чтобы во время обучения представители кинологического центра жили именно в его гостинице, а не в другой.
Возбудили дело об административном нарушении. Мировой суд Западного округа Краснодара привлек фирму к ответственности и наложил штраф в 1 млн рублей
Постановление не вступило в законную силу.
Представитель фирмы также признан виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере, ему также назначили штраф.
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