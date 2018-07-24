В Краснодаре владельцев 33 незаконных торговых объектов лишили права собственности

По поручению главы города Евгения Первышова управление муниципального контроля продолжает добиваться демонтажа киосков по 33 адресам.

Результаты работы по сносу незаконных ларьков и павильонов обсудили на заседании специальной рабочей группы, созданной в администрации.

Как рассказал замначальника управления муниципального контроля Артем Губский, в настоящее время по 33 объектам в судах первой инстанции приняты решения о погашении права собственности. Десять из них уже вступили в законную силу, еще по пяти объектам решения судов исполнены. Удовлетворили также 16 исковых заявлений о возвращении земельных участков в муниципальную собственность, из них девять вступили в законную силу. Один из 33 торговых павильонов, на проспекте Чекистов, 3/1 демонтировали.

Запретили проведение строительных работ на всех 33 участках. Материалы передали в службу судебных приставов.

В начале года Евгений Первышов поручил принять все необходимые меры и добиться демонтажа 33 несанкционированных торговых павильонов в Краснодаре, которые начали появляться на оживленных городских перекрестках, на зеленых и пешеходных зонах, в частности, на углу Ставропольской и Шевченко, на остановке ТЭЦ.

Особенность этих конструкций в том, что это нестационарные торговые объекты, по каждому из которых было зарегистрировано право собственности как на капитальные строения. Также в ходе проверки выяснилось, что на основании этого их владельцы смогли в начале 2000-х годов получить право собственности на земельные участки.

После того, как администрация города по заданию главы Краснодара начала добиваться демонтажа киосков, по многим адресам владельцы конструкций предприняли попытки залить фундамент под ларьками, создавая видимость капитальности. Эту работу пресекло управление муниципального контроля.

В 2017 году в Краснодаре демонтировали 119 незаконных ларьков и киосков, в 2018 — уже 77. Кроме этого, в судебные инстанции поданы еще 50 исков о сносе незаконных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник