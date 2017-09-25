В Краснодаре владелец телефона с фотографиями останков женщины признался в двух убийствах

Правоохранительные органы проверяют данные СМИ о массовых убийствах в Краснодаре, якобы совершенных каннибалами.

В СМИ и соцсетях распространилась информация о «супружеской паре каннибалов» из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.

«Пока эта информация не подтверждается. На данный момент правоохранители обнаружили банку с законсервированной рукой. По словам владельца утерянного ранее мобильника, это одна из тех рук, с которыми он сделал селфи», — рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, владелец смартфона признал только два убийства: кроме той женщины, с частями тела которой были сделаны фото, краснодарец рассказал, что убил еще одного человека в 2012 году, сообщает РИА «Новости».

По данным следственных органов, задержаный — житель Краснодара Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения. Он жил в общежитии на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков со своей женой Натальей Бакшеевой 1975 года рождения. Согласно показаниям Дмитрия Бакшеева, в начале сентября он нашел в лесопарковой зоне на пересечении улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре женскую голову и кисть руки. Находки он принес домой, где сделал несколько снимков. На следующий день подозреваемый взял кисть руки с собой на работу — в квартиру, где занимался ремонтом. Там он также сделал несколько селфи, засунув пальцы мертвой руки себе в рот и в нос, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела.

После этого 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница. В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину, ее подозревают в подстрекательстве к убийству.

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