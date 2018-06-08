В Краснодаре власти Кубани встретились с немецкой бизнес-миссией

Мероприятие прошло 8 июня в Торгово-промышленной палате Краснодарского края.

Немецкую делегацию возглавила руководитель отдела транспорта департамента экономики и науки посольства Германии в Москве Сабине Туск.

Руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Юрий Волков поприветствовал иностранных гостей и выступил с презентацией экономического и инвестиционного потенциала края. Также немецким коллегам рассказали о созданном в регионе Welсomе-center, который оказывает полный комплекс услуг иностранным предпринимателям.

Представитель немецкой бизнес-миссии рассказала о прошедшей встрече с компаниями, работающими на Кубани. Те подтвердили, что им комфортно находиться в регионе.

«Наша поездка в Краснодарский край — это часть федеральной программы по освоению новых перспективных рынков малыми и средними предприятиями. Германия заинтересована в сотрудничестве и развитии деловых и экономически выгодных отношений с Россией в целом и Краснодарским краем в частности. Германия второй по товарообороту партнер России», — рассказала она.

Туск отметила, что немецкие компании провели анализ рынка в Краснодарском крае и заметили в разы возросший товарооборот, а также новые рынки сбыта, потенциально интересные немецким компаниям, в сфере логистики, складского хранения и транспортировки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев презентовал инвестиционный потенциал Кубани в Германии.

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