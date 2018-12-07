В Краснодаре внедорожник объехал пробку на Коммунаров по трамвайным путям

Инцидент произошел 6 декабря на улице Коммунаров между Хакурате и Одесской.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как внедорожник едет по трамвайным путям в районе ЖК «Центр города» по направлению к улице Одесской. При этом на проезжей части в этот момент автомобильная пробка.

«На основании размещенной в интернете информации в полиции Краснодара назначена проверка. В действиях водителя усматриваются признаки административного правонарушения, а именно нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, за что предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. В настоящее время устанавливается личность водителя», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) 6 Дек 2018 в 3:47 PST

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